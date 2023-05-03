В Вооруженных силах Украины опровергли заявление российского военного преступника и владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о якобы смерти командующего Силами территориальной обороны Игоря Танцюры под Бахмутом.

Об этом заявил спикер командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский в комментарии украинским журналистам. По его словам, это очередные фейковые вбросы российской пропаганды.

— Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем любые вбросы вражеской пропаганды. Все живы и здоровы, — отметил Зелинский.

После опровержения российских фейков о якобы гибели командующего Силами ТрО Пригожин пригрозил, что представители ЧВК Вагнера будут работать и далее.

Назначенный указом президента в мае 2022 года командующий Силами территориальной обороны, генерал-майор Игорь Танцюра является участником украинско-российской войны. Перед этим он был заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В начале мая 2022 года Игорь Танцюра получил от президента орден Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Источник : Суспільне

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