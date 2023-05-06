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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Больные мыслью восстановления империи: Резников объяснил, почему РФ начала войну

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Россия начала войну в Украине из-за имперских нарративов, а должна была бы позаботиться о своем народе, чтобы он жил лучше.

Об этом министр обороны Алексей Резников упомянул в интервью Дмитрию Комарову.

– Больные несколько человек, там нет одного лидера. Это банда, которые больны мнением, что восстановление империи, восстановление, не важно это Российская империя или Советский Союз — это запись в книге лет, веков. Это величие какое-то вместо того, чтобы думать, как накормить собственный народ и чтобы он лучше жил, они решили, что это (война, — Ред.) их призвание. У них было искаженное восприятие украинцев после марша в Крыму в 2014 году. Если бы мы тогда оказали сопротивление, возможно, не было бы сейчас этого вторжения, — говорит он.

При этом, с другой стороны, по мнению министра обороны, Украина и армия не были готовы к противостоянию.

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– Я понимаю, что тогда Вооруженные силы Украины были не готовы. Я думаю, даже наши партнеры сказали – не сопротивляйтесь, сдавайтесь. Я думаю, что мы получили тех 8 лет на подготовку, – заметил Резников, добавив, что сейчас Украина расплачивается кровью за независимость.

Алексей Резников
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