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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Хворі думкою відновлення імперії: Резніков пояснив, чому РФ почала війну

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Росія розпочала війну в Україні через імперські наративи, а повинна була б подбати про свій народ, аби він жив краще.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Дмитру Комарову.

– Хворі декілька людей, там нема одного лідера. Це банда, які хворі думкою, що відновлення імперії, відновлення, немає значення це Російська імперія чи Радянський Союз – це запис в книзі років, століть. Це велич якась, замість того, щоб думати, як нагодувати власний народ і щоб він краще жив, вони вирішили, що це (війна, – Ред.) їхнє покликання. У них було спотворене сприйняття українців після маршу в Криму у 2014 році. Якби ми тоді вчинили опір, можливо, не було бо зараз цього вторгнення, – говорить він.

При цьому, з іншого боку, на думку міністра оброни, Україна та армія не були тоді готові до протистояння.

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– Я розумію, що тоді Збройні сили України були не готові. Я думаю, навіть наші партнери сказали – не чиніть опір, здавайтеся. Я думаю, що ми отримали тих 8 років на підготовку, – зауважив Резніков, додавши, що зараз Україна розплачується кров’ю за незалежність.

Олексій Резніков
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