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Украина будет в НАТО 1000%, даже не сомневайтесь – Резников

Зеленський Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на 1000% уверен в том, что Украина вступит в НАТО.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

По его словам, Украина имеет большое количество натовского вооружения, более того, умеет уничтожать врага на настоящем поле боя, а не только на тренировочных полигонах.

– То, что мы будем в НАТО, даже не сомневайтесь – 1000%. Не потому, что мы туда хотим, а потому, что они будут хотеть, чтобы мы там были. У нас сегодня есть практически все виды вооружения современного, натовского. Единственный нюанс: мы знаем, как уничтожать врага, а они только на полигонах знают, как это делать, – сказал он.

Резников отметил, что в стратегии Альянса, утвержденной на последнем саммите в Мадриде на 10 лет, написано — стратегической угрозой НАТО является Россия.

– А теперь вопрос: если для вас Россия – стратегическая угроза, то у кого есть опыт уничтожения россиян, кроме украинцев? Ни у кого! Поэтому, друзья, какой еще вам нужен аргумент, чтобы Украина вошла в Альянс? – отметил министр.


Также Резников рассказал Дмитрию Комарову о том, что западные коллеги очень хвалят украинских военных и даже сами надеются перенять у бойцов ВСУ навыки уничтожения оккупантов.

– По секрету шепотом мне говорят министры: слушай, мы когда ваших берем на обучение, на самом деле наши инструкторы говорят это — такой класс мы от украинцев опыта возьмем, как на самом деле происходит война за всех — это правда, – резюмировал он.

Напомним, Резников заявил, что Россия начала войну в Украине из-за имперских нарративов, а должна была бы позаботиться о своем народе, чтобы он жил лучше.

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НАТО, Алексей Резников, Російська агресія, Украина-НАТО
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