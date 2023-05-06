Україна буде в НАТО 1000%, навіть не сумнівайтеся – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на 1000 % впевнений у тому, що Україна вступить у НАТО.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову.

За його словами, Україна наразі має велику кількість натовського озброєння, ба більше, вміє нищити ворога на справжньому полі бою, а не тільки на тренувальних полігонах.

– Те, що ми будемо в НАТО, навіть не сумнівайтеся — 1000%. Не тому, що ми туди хочемо, а тому, що вони будуть хотіти, щоб ми там були. Ми сьогодні маємо практично всі види озброєння сучасного, натовського. Єдиний нюанс: ми знаємо, як нищити ворога, а вони тільки на полігонах знають, як це робити, – сказав він.

Резніков зазначив, що в стратегії Альянсу, яка була затверджена на останньому саміті в Мадриді на 10 років, написано – стратегічною загрозою НАТО є Росія.

– А тепер питання: якщо для вас Росія — стратегічна загроза, то в кого є досвід бити росіян? Зупиняти, бити, нищити й так далі, крім українців? Ні в кого! Тому, друзі, який ще вам потрібен аргумент, щоб Україна увійшла в Альянс? – зазначив міністр.

Також Резніков розповів Дмитру Комарову про те, що західні колеги дуже хвалять українських військових і навіть самі сподіваються перейняти у бійців ЗСУ навички знищувати окупантів.

– По секрету пошепки мені кажуть міністри: слухай, ми коли ваших беремо на навчання, насправді наші інструктори кажуть це – такий клас ми від українців досвіду візьмемо, як насправді відбувається війна за всіх – це правда, – резюмував він.

Нагадаємо, Резніков заявив, що Росія розпочала війну в Україні через імперські наративи, а повинна була б подбати про свій народ, аби він жив краще.

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