Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Украина Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Валентина Чорна, редактор ленты

Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье

Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
Фото: Getty Images

Вечером 7 мая российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Обновлено 23:55. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Также вражеские цели зафиксированы в направлении Житомирщины и Кировоградщины.

Обновлено 23:25. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает о пусках двух волн ракет в направлении Одесской области.

В России фиксируют взлет вражеских стратегических бомбардировщиков ТУ-22м3 с аэродромов Шайковка и Энгельс.

Оперативное командование Юг предупреждает о высокой ракетной опасности.

— В Черном море во вражеской корабельной группировке из 17 единиц продолжают дежурство 4 надводных ракетоносителя. Готовность 32 Калибров к применению. На фоне активности российской стратегической авиации угроза ракетного удара чрезвычайно высока, — говорится в сообщении.

По состоянию на 23:20 в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Атака Shahed Запорожской и Днепропетровской областей — что известно

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 438-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Карта аеродромів РФ

Безпілотники, Война в Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Угроза атаки вражеских дронов: в Житомирской области раздаются взрывы
Вибух
В Черниговской области раздаются взрывы во время воздушной тревоги: что известно
вибух
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
В Одесской области поднялся пожар после взрыва
Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
США предлагали Турции отправить в Украину российскую систему ПВО С-400, но Анкара отказалась
Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
Видео
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

Андрей Почтев
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь