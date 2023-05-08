Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье
Вечером 7 мая российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
Обновлено 23:55. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Черниговской областях.
Также вражеские цели зафиксированы в направлении Житомирщины и Кировоградщины.
Обновлено 23:25. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает о пусках двух волн ракет в направлении Одесской области.
В России фиксируют взлет вражеских стратегических бомбардировщиков ТУ-22м3 с аэродромов Шайковка и Энгельс.
Оперативное командование Юг предупреждает о высокой ракетной опасности.
— В Черном море во вражеской корабельной группировке из 17 единиц продолжают дежурство 4 надводных ракетоносителя. Готовность 32 Калибров к применению. На фоне активности российской стратегической авиации угроза ракетного удара чрезвычайно высока, — говорится в сообщении.
По состоянию на 23:20 в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 438-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев