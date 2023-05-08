Воздушная тревога: угроза запуска Shahed на Днепропетровщине и Запорожье

Вечером 7 мая российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Обновлено 23:55. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Также вражеские цели зафиксированы в направлении Житомирщины и Кировоградщины.

Обновлено 23:25. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает о пусках двух волн ракет в направлении Одесской области.

В России фиксируют взлет вражеских стратегических бомбардировщиков ТУ-22м3 с аэродромов Шайковка и Энгельс.

Оперативное командование Юг предупреждает о высокой ракетной опасности.

— В Черном море во вражеской корабельной группировке из 17 единиц продолжают дежурство 4 надводных ракетоносителя. Готовность 32 Калибров к применению. На фоне активности российской стратегической авиации угроза ракетного удара чрезвычайно высока, — говорится в сообщении.

По состоянию на 23:20 в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 438-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.