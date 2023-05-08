РФ может накапливать некоторые ракеты на 9 мая: эксперт о сегодняшнем ударе по Украине
Российский удар по Украине в ночь на 8 мая нельзя назвать успешным, в то же время оккупанты могут беречь ракеты на 9 мая.
Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
По его словам, атака тыловых территорий Украины является вполне предсказуемой накануне 9 мая.
Коваленко отметил, что на Киев была направлена одна из самых массовых волн Shahed-136 за весь период применения этих дронов в войне — 35 ед.
— Примечательно то, что все 35 дронов были сбиты. Эффективность 100%, что в целом является большой редкостью для любой ПВО, — добавил эксперт.
По Одессе и области были нанесены удары ракетами Х-22.
— К сожалению, до недавнего времени перехват этих ракет нашей ПВО был невозможен, но с появлением ЗРК Patriot эта проблема должна решаться, но не в этот раз. ЗРК Patriot у нас недостаточно, чтобы закрыть все города-миллионники, — рассказал он.
РФ попала по рекреационной зоне и по продовольственному складу. Оккупанты не впервые наносят удары по таким объектам, считая, что их используют ВСУ, указывает аналитик.
— Но, самое интересное — было зафиксировано 8 пусков Х-22. Куда делись остальные? Здесь хотелось бы напомнить, что из-за известных еще со времен СССР проблем с топливной системой этих ракет, вероятность их отказа в полете, в зависимости от продолжительности полета, возрастает в геометрической прогрессии, — добавляет Коваленко.
Можно сказать, что террор в ночь на 8 мая для российских оккупантов прошел с минимальным КПД. После уничтожения Кинжала сбитие 100% дронов-камикадзе является не менее уникальным результатом, отмечает эксперт.
В то же время в ходе этого удара не применялась другая номенклатура ракет, таких как Х-101 и Калибр. Специалист предупреждает, что это может указывать на их накопление именно на 9 мая.
Ранее в Минобороны рассказали, ждать ли обострения на 9 мая.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев