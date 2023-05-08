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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ може накопичувати деякі ракети на 9 травня: експерт про сьогоднішній удар по Україні

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Російський удар по Україні у ніч на 8 травня не можна назвати успішним, водночас окупанти можуть берегти ракети на 9 травня.

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, атака тилових територій України є цілком передбачуваною напередодні 9 травня.

Коваленко зазначив, що на Київ була направлена одна з наймасовіших хвиль Shahed-136 за весь період застосування цих дронів у війні – 35 од.

– Примітно те, що всі 35 дронів були збиті. Ефективність 100%, що загалом є великою рідкістю для будь-якої ППО, – додав експерт.

По Одесі та області було завдано ударів ракетами Х-22.

– На жаль, донедавна перехоплення цих ракет нашою ППО було неможливим, але з появою ЗРК Patriot ця проблема має вирішуватися, але не цього разу. ЗРК Patriot у нас недостатньо, щоб закрити всі міста мільйонники, – розповів він.

РФ влучила по рекреаційній зоні та по продовольчому складу. Окупанти не вперше завдають ударів по таких об’єктах, вважаючи, що їх використовують ЗСУ, вказує аналітик.

– Але, найцікавіше – було зафіксовано 8 пусків Х-22. Куди поділися інші? Тут хотілося б нагадати, що через відомі ще з часів СРСР проблеми з паливною системою цих ракет, ймовірність їх відмови в польоті, в залежності від тривалості польоту, зростає в геометричній прогресії, – додає Коваленко.

Можна сказати, що терор в ніч на 8 травня для російських окупантів пройшов з мінімальним ККД. Після знищення Кинджала збиття 100% дронів-камікадзе є не менш унікальним результатом, наголошує експерт.

Водночас у ході цього удару не застосовувалася інша номенклатура ракет, таких як Х-101 і Калібр. Фахівець попереджає, що це може вказувати про їх накопичення саме на 9 травня.

Раніше у Міноборони розповіли, чи чекати загострення на 9 травня.

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РФ може накопичувати деякі ракети на 9 травня: експерт про сьогоднішній удар по Україні

День пам'яті та примирення, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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