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Бедрак Виктория, редактор ленты

В горящем доме в Киевской области погибла 7-летняя девочка

В горящем доме в Киевской области погибла 7-летняя девочка

В Вышгородском районе Киевской области во время пожара погиб 7-летний ребенок.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, в селе Мусийки Иванковской общины произошел пожар в жилом доме, где находился отец и шестеро малолетних детей.

— В результате отравления угарным газом погибла дочь. Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети, — говорится в сообщении.

На месте работает полиция и ГСЧС.

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В горящем доме в Киевской области погибла 7-летняя девочка

Вишгород, Киевская область, Нацполиция
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