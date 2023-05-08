В горящем доме в Киевской области погибла 7-летняя девочка
В Вышгородском районе Киевской области во время пожара погиб 7-летний ребенок.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
По его словам, в селе Мусийки Иванковской общины произошел пожар в жилом доме, где находился отец и шестеро малолетних детей.
— В результате отравления угарным газом погибла дочь. Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети, — говорится в сообщении.
На месте работает полиция и ГСЧС.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев