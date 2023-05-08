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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Київській, Одеській, Чернігівській областях: 439-й день війни

Вибухи у Київській, Одеській, Чернігівській областях: 439-й день війни
8 Травня, 0:41

Заступник очільника МО: РФ буде в паніці, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

Росія буде в паніці, коли Збройні сили України розпочнуть контрнаступ. Про це сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він впевнений, що контрнаступ викриє правду, яка приховується російською пропагандою.

8 Травня, 0:23

В Одеській області відбулася ракетна атака – Братчук

В Одеській області відбулася ворожа ракетна атака, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

8 Травня, 0:21

У Полтавській області помітили ворожий дрон

У Полтавській області помітили ворожий безпілотник, який прямує в район Кременчука, повідомляють місцеві Telegram-канали.

8 Травня, 0:17

Прогриміли вибухи в Київській, Одеській, Чернігівській, Житомирській областях

Вибухи прогриміли у Київській, Одеській, Чернігівській, Житомирській областях під час масштабної повітряної тривоги.

Війна в Україні – день 439 – новини України під час війни онлайн

Війна в Україні
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Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

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Вибухи у Київській, Одеській, Чернігівській областях: 439-й день війни
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