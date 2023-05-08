Вибухи у Київській, Одеській, Чернігівській областях: 439-й день війни

8 Травня, 0:41

Заступник очільника МО: РФ буде в паніці, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

Росія буде в паніці, коли Збройні сили України розпочнуть контрнаступ. Про це сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він впевнений, що контрнаступ викриє правду, яка приховується російською пропагандою.