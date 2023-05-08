Вибухи у Київській, Одеській, Чернігівській областях: 439-й день війни
Заступник очільника МО: РФ буде в паніці, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ
Росія буде в паніці, коли Збройні сили України розпочнуть контрнаступ. Про це сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
Він впевнений, що контрнаступ викриє правду, яка приховується російською пропагандою.
В Одеській області відбулася ракетна атака – Братчук
В Одеській області відбулася ворожа ракетна атака, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
У Полтавській області помітили ворожий дрон
У Полтавській області помітили ворожий безпілотник, який прямує в район Кременчука, повідомляють місцеві Telegram-канали.
Прогриміли вибухи в Київській, Одеській, Чернігівській, Житомирській областях
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв