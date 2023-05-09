Не працюють магазини, банкомати порожні – мер Енергодара про “евакуацію” росіян із міста
Російські війська продовжують “евакуацію” з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області. Загарбники вивозять із міста обладнання та документацію.
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у коментарі проєкту Радіо Свобода Новини Приазов’я.
– Повивозили вони обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому все повивозили. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки, – йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що спостерігається ажіотаж щодо певних категорій продуктів і засобів першої необхідності. Окрім того, у місті порожні АЗС і банкомати.
За словами Орлова, більшість місцевих жителів, які співпрацювали з росіянами, виїхали з Енергодара заздалегідь. Наразі “евакуація” добровільна.
Раніше у ЦНС повідомили, що російські солдати не мають можливості залучити пожежників для роботи у тимчасово захопленому Енергодарі через місцевий спротив. До ліквідації пожеж у місті залучають представників Росгвардії.
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