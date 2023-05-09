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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не працюють магазини, банкомати порожні – мер Енергодара про “евакуацію” росіян із міста

Не працюють магазини, банкомати порожні – мер Енергодара про “евакуацію” росіян із міста
Фото: УНІАН

Російські війська продовжують “евакуацію” з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області. Загарбники вивозять із міста обладнання та документацію.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у коментарі проєкту Радіо Свобода Новини Приазов’я.

– Повивозили вони обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому все повивозили. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що спостерігається ажіотаж щодо певних категорій продуктів і засобів першої необхідності. Окрім того, у місті порожні АЗС і банкомати.

За словами Орлова, більшість місцевих жителів, які співпрацювали з росіянами, виїхали з Енергодара заздалегідь. Наразі “евакуація” добровільна.

Раніше у ЦНС повідомили, що російські солдати не мають можливості залучити пожежників для роботи у тимчасово захопленому Енергодарі через місцевий спротив. До ліквідації пожеж у місті залучають представників Росгвардії.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Евакуація, Енергодар, Запорізька область
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