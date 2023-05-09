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РФ имела мощные планы на 9 мая. Гуменюк рассказала, когда оккупанты могут нанести новый удар

РФ имела мощные планы на 9 мая. Гуменюк рассказала, когда оккупанты могут нанести новый удар
Фото: Минобороны

В течение сегодняшнего дня войска РФ могут нанести новый ракетный удар по Украине.

Об этом сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Мы говорим о том, что враг будет продолжать терроризировать и направлять свои усилия на то, чтобы держать в напряжении население в течение как минимум сегодняшнего дня точно, — сказала она.

Гуменюк посоветовала избегать скоплений людей и ответственно относиться к опасности, которую оккупанты сейчас несут.

По ее словам, сейчас в Черном море корабельная группировка россиян составляет 18 единиц, из которых пять ракетоносителей. По меньшей мере 28 ракет типа Калибр враг держит наготове.

— Они имели мощные планы на 9 мая, чтобы отчитаться о своих каких-то “победах”, знаем об их тяготении к символизму и тому подобное. Действительно, продемонстрировать технику на парадах они не могут, то хотели на поле боя. Но и здесь потерпели поражение. Поэтому враг будет искать любую другую “победу”, — отметила спикер.

Не исключено, что различные тыловые регионы Украины могут оказаться под угрозой ракетных атак, в том числе и в течение сегодняшнего дня.

— В то же время враг может выдерживать паузу, чтобы создать дополнительное напряжение. Или же наоборот — в течение дня будет длительное ожидание, и ночью или же на следующий день, например, они могут нанести удар, — добавила Гуменюк.

В ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины российские оккупанты выпустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожено Силами ПВО.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Ракетные удары России
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