РФ мала потужні плани на 9 травня. Гуменюк розповіла, коли окупанти можуть завдати нового удару

Протягом сьогоднішнього дня війська РФ можуть завдати нового ракетного удару по Україні.

Про це повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Ми говоримо про те, що ворог продовжуватиме тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напруженні населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня точно, – сказала вона.

Гуменюк порадила уникати скупчень людей та відповідально ставитися до небезпеки, яку окупанти наразі несуть.

За її словами, зараз у Чорному морі корабельне угруповання росіян налічує 18 одиниць, з яких п’ять ракетоносіїв. Щонайменше 28 ракет типу Калібр ворог тримає напоготові.

– Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь “перемоги”, знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Справді, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли на полі бою. Але й тут зазнали невдачі. Тому ворог шукатиме будь-яку іншу “перемогу”, – зазначила речниця.

Не виключено, що різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак, зокрема і протягом сьогоднішнього дня.

– Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове напруження. Або ж навпаки – протягом дня буде тривале очікування, і вночі або ж наступного дня, наприклад, вони можуть завдати удару, – додала Гуменюк.

У ніч на 9 травня за дві хвилі обстрілу України російські окупанти випустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено Силами ППО.

Джерело: телемарафон

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.