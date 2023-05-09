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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ мала потужні плани на 9 травня. Гуменюк розповіла, коли окупанти можуть завдати нового удару

РФ мала потужні плани на 9 травня. Гуменюк розповіла, коли окупанти можуть завдати нового удару
Фото: Міноборони

Протягом сьогоднішнього дня війська РФ можуть завдати нового ракетного удару по Україні.

Про це повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Ми говоримо про те, що ворог продовжуватиме тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напруженні населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня точно, – сказала вона.

Гуменюк порадила уникати скупчень людей та відповідально ставитися до небезпеки, яку окупанти наразі несуть.

За її словами, зараз у Чорному морі корабельне угруповання росіян  налічує 18 одиниць, з яких п’ять ракетоносіїв. Щонайменше 28 ракет типу Калібр  ворог тримає напоготові.

– Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь “перемоги”, знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Справді, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли на полі бою. Але й тут зазнали невдачі. Тому ворог шукатиме будь-яку іншу “перемогу”, – зазначила речниця.

Не виключено, що різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак, зокрема і протягом сьогоднішнього дня.

– Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове напруження. Або ж навпаки – протягом дня буде тривале очікування, і вночі або ж наступного дня, наприклад, вони можуть завдати удару, – додала Гуменюк.

У ніч на 9 травня за дві хвилі обстрілу України російські окупанти випустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено Силами ППО.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Ракетні удари Росії
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