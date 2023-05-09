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Юлия Соколова, редактор ленты

Завезли 13 тыс. гранат из РФ: экс-руководство МВД будут заочно судить по делу Майдана

Революція Гідності - Євромайдан
Фото: УНИАН

В Украине будут заочно судить экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и других бывших чиновников МВД за участие в подавлении протестов в 2014 году, во время Революции Достоинства.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора, суд разрешил осуществление специального судебного производства – in absentia, поскольку экс-чиновники МВД времен Виктора Януковича сбежали из Украины.

Кроме Захарченко, речь идет об одном из его бывших заместителей и экс-директоре Департамента материального обеспечения МВД.

– Это позволит провести судебное разбирательство и принять окончательное решение без участия обвиняемых, — отмечается в сообщении.

По данным следствия, в январе 2014 года бывшее руководство министерства организовало поставку спецсредств для вооружения подразделений МВД. Это более 13 тыс. гранат российского производства.

В дальнейшем обвиняемые организовали применение этих спецсредств против митингующих в центре Киева 18 и 19 февраля 2014 года. В результате телесные повреждения получили 127 человек.

Суд принял решение о передаче части этих гранат, которые не были применены против участников Евромайдана, Национальной полиции Украины для сдерживания военной агрессии РФ.

Виталий Захарченко обвиняется в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов и растрате имущества МВД в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Его бывший заместитель – в превышении власти и служебных полномочий и в пособничестве в растрате средств МВД (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191).

Бывший директор Департамента материального обеспечения МВД – в превышении служебных полномочий, пособничестве в растрате средств министерства и в пособничестве в незаконном препятствовании митингам, собраниям, демонстрациям (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 2). ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Кроме того, прокуроры выдвинули дополнительное обвинение другому экс-заместителю главы МВД Украины. Судебное производство по нему продолжается с 2015 года. Это лицо принимало участие в принятии постановлений Кабинета министров, позволивших использование российских спецсредств.

Следствие установило, что при его пособничестве силовики нанесли тяжкие телесные повреждения 18 участникам акций протеста, повреждения средней тяжести – 54 лицам, легкие телесные повреждения – 91 человеку.

Кроме того, экс-чиновнику инкриминировано пособничество силовикам в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, демонстраций.

Как известно, в Украине также будут заочно судить экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Владимира Сивковича за организацию силового разгона студенческого Майдана в ноябре 2013 года.

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Источник: Офис генпрокурора
Євромайдан, Віталій Захарченко, МВД, Офис генпрокурора, Революция Достоинства
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