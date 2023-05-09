Завезли 13 тис. гранат з РФ: екскерівництво МВС заочно судитимуть у справі Майдану

В Україні заочно судитимуть ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших колишніх чиновників МВС за участь у придушенні протестів у 2014 році, під час Революції Гідності.

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, суд дозволив здійснення спеціального судового провадження – in absentia, оскільки експосадовці МВС часів Віктора Януковича втекли з України.

Окрім Захарченка, йдеться про одного з його колишніх заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС.

– Це дозволить провести судовий розгляд та ухвалити кінцеве рішення без участі обвинувачених, – зазначається в повідомленні.

За даними слідства, у січні 2014 року колишнє керівництво міністерства організувало постачання спецзасобів для озброєння підрозділів МВС. Це понад 13 тис. гранат російського виробництва.

У подальшому обвинувачені організували застосування цих спецзасобів проти мітингувальників у центрі Києва 18 та 19 лютого 2014 року. Внаслідок цього тілесних ушкоджень зазнали 127 осіб.

Наразі суд ухвалив рішення про передачу частини цих гранат, які не були застосовані проти учасників Євромайдану, Національній поліції України для стримування військової агресії РФ.

Віталій Захарченко обвинувачується в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів та розтрати майна МВС в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Його колишній заступник – у перевищенні влади та службових повноважень та в пособництві у розтраті коштів МВС (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191).

Колишній директор Департаменту матеріального забезпечення МВС – у перевищенні службових повноважень, пособництві у розтраті коштів міністерства та в пособництві у незаконному перешкоджанні мітингам, зборам, демонстраціям (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Крім того, прокурори висунули додаткове обвинувачення іншому ексзаступнику глави МВС України. Судове провадження щодо нього триває з 2015 року. Ця особа брала участь в ухваленні постанов Кабінету міністрів, які дозволили використання російських спецзасобів.

Слідство встановило, що за його пособництва силовики завдали тяжких тілесних ушкоджень 18 учасникам акцій протесту, ушкоджень середньої тяжкості – 54 особам, легких тілесних ушкоджень – 91 особі.

Крім того, експосадовцю інкриміновано пособництво силовикам у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, демонстрацій.

Як відомо, в Україні також заочно судитимуть ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Володимира Сівковича за організацію силового розгону студентського Майдану в листопаді 2013 року.

Джерело : Офіс генпрокурора

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