Журналисты опубликовали карту военных объектов РФ во временно оккупированном Крыму

Журналисты проекта Радио Свобода опубликовали интерактивную карту аннексированного РФ Крымского полуострова с 223 действующими, временными и законсервированными военными объектами оккупантов с геолокациями.

Объекты на карте разделены на 10 категорий: объекты Черноморского флота РФ; склады оружия и боеприпасов; авиабазы и аэродромы; радиотехнические станции и связь; ПВО и ракетные войска; пограничники, внутренние войска, разведчики и другие подразделения ВС РФ; топливо для войск; полигоны; военные объекты с неизвестным назначением; объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Среди них — военные аэродромы с инфраструктурой, пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки, арсеналы, склады вооружений, продуктов и топлива, военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления, парки военной техники и места дежурства средств ПВО, полигоны и учебные центры; некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

Все эти данные с точными координатами и фотографиями размещены на интерактивной карте, которую создали журналисты Крым.Реалии, фрилансеры из Крыма, военные эксперты и специалисты Центральной службы новостей RFE/RL.

– Нам важно проинформировать нашу аудиторию об уровне милитаризации Крымского полуострова. Мы хотим предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Ведь множество людей живет в непосредственной близости от военных объектов РФ. А учитывая широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, эти места несут особую опасность для окружающих, – рассказал автор карты Игорь Токарь.

Анжелика Руденко, координатор авторского коллектива проекта по созданию карты отметила, что картой могут пользоваться как крымчане и вынужденные переселенцы из оккупированных регионов материковой Украины, так и все, кто имеет родственников в Крыму или интересуется информацией из Крыма.

По словам журналиста проекта Схемы Кирилла Овсяного, эта карта составлена из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год, на которых видно, что действительно происходит в оккупированном Крыму.

Там можно рассмотреть в деталях, где и какую опасность несут военные и другие объекты, связанные с Минобороны РФ и другими российскими силовыми ведомствами.

Напомним, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов призвал крымчан “в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора”.

Источник : Радио Свобода

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