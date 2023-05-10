Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Журналисты опубликовали карту военных объектов РФ во временно оккупированном Крыму

Крим, Гніздо ластівки замок
Фото: Depositphotos

Журналисты проекта Радио Свобода опубликовали интерактивную карту аннексированного РФ Крымского полуострова с 223 действующими, временными и законсервированными военными объектами оккупантов с геолокациями.

Объекты на карте разделены на 10 категорий: объекты Черноморского флота РФ; склады оружия и боеприпасов; авиабазы и аэродромы; радиотехнические станции и связь; ПВО и ракетные войска; пограничники, внутренние войска, разведчики и другие подразделения ВС РФ; топливо для войск; полигоны; военные объекты с неизвестным назначением; объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Среди них — военные аэродромы с инфраструктурой, пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки, арсеналы, склады вооружений, продуктов и топлива, военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления, парки военной техники и места дежурства средств ПВО, полигоны и учебные центры; некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

інтерактивна карта військових обʼєктів у Криму

Скриншот: Радіо Свобода

Все эти данные с точными координатами и фотографиями размещены на интерактивной карте, которую создали журналисты Крым.Реалии, фрилансеры из Крыма, военные эксперты и специалисты Центральной службы новостей RFE/RL.

– Нам важно проинформировать нашу аудиторию об уровне милитаризации Крымского полуострова. Мы хотим предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Ведь множество людей живет в непосредственной близости от военных объектов РФ. А учитывая широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, эти места несут особую опасность для окружающих, – рассказал автор карты Игорь Токарь.

Анжелика Руденко, координатор авторского коллектива проекта по созданию карты отметила, что картой могут пользоваться как крымчане и вынужденные переселенцы из оккупированных регионов материковой Украины, так и все, кто имеет родственников в Крыму или интересуется информацией из Крыма.

По словам журналиста проекта Схемы Кирилла Овсяного, эта карта составлена из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год, на которых видно, что действительно происходит в оккупированном Крыму.

інтерактивна карта військових обʼєктів у Криму

Скриншот: Радіо Свобода

Там можно рассмотреть в деталях, где и какую опасность несут военные и другие объекты, связанные с Минобороны РФ и другими российскими силовыми ведомствами.

Напомним, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов призвал крымчан “в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора”.

Читайте также
Опасный путь: Подоляк предположил, что Крым может лишиться автономии после деоккупации
Михайло Подоляк

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Журналісти, Карта, Крым, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Из-за вторжения РФ в Украину. В Японии планируют открыть первый в Азии офис НАТО — CNN
Журналисты опубликовали карту военных объектов РФ во временно оккупированном Крыму
Более 60% украинцев в быту общаются на государственном языке — опрос
Журналисты опубликовали карту военных объектов РФ во временно оккупированном Крыму
В Черном море дежурит 17 кораблей РФ – ВМС ВСУ
Кораблі РФ
В Дії запустили єВідновлення: как получить средства на ремонт жилья, поврежденного войной
Дія додаток
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
ATACMS
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (09.05.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (08.05.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (08.05.2023)
випуск
Не сдался врагу ценой жизни: история бойца Нацгвардии, убитого в плену
Полон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь