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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Місія окупантів з “евакуації” жителів Запорізької області провалилася – Федоров

Місія окупантів з “евакуації” жителів Запорізької області провалилася – Федоров

Місія окупантів з “евакуації” населення прифронтових територій Запорізької області провалилась.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що протягом тижня окупанти намагалися вивезти цивільних із понад 18 населених пунктів, але навіть ті нечисленні люди, які погодилися виїхати, з цілком об’єктивних причин повертаються назад.

–  Рашисти пообіцяли курорт на узбережжі Азовського моря, натомість розміщують у нестерпних умовах або взагалі везуть евакуйованих у намети в Росію, обіцяні 10 тисяч рублів дають лише за роспаспортом, під галас паніки з евакуацією грабують магазини, будинки, лікарні, – додає він.

Федоров зазначив, що більшість жителів взагалі не реагують на пропаганду окупантів, залишаються вдома і чекають на ЗСУ.

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Місія окупантів з “евакуації” жителів Запорізької області провалилася – Федоров

Іван Федоров, Війна в Україні, Евакуація, Запорізька область
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