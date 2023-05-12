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Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты на Бахмутском и Лиманском направлениях увеличили количество обстрелов — Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Российские оккупационные войска имеют достаточно боеприпасов и даже усилили интенсивность обстрелов под Бахмутом и Лиманом, хотя в публичных видеообращениях заявляют о недостатке снарядов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она напомнила, что во время войны любая информация военного характера является оружием.

— Ею воюют, а не информируют. Поэтому враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях, — сказала она.

Анна Маляр напомнила, что те или иные представители России способны общаться между собой по телефону, а не через обнародование видео и аудиообращений в соцсетях, вероятно, намекая на главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

— Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось. То есть стрелять есть чем, — написала она.

Напомним, недавно Евгений Пригожин публиковал серию видео и аудиообращений, в которых жаловался на недостаток боеприпасов у наемников из ЧВК Вагнера, которые воюют с украинскими защитниками именно на Бахмутском направлении. В своих обращениях Пригожин, в частности, обвинял военное руководство РФ в “десятках тысяч” жертв среди вагнеровцев. Глава наемников заявил, что в Бахмуте у него есть только 30% от необходимых ему боеприпасов.

Впоследствии слова Пригожина опроверг представитель восточной группировки войск Сил обороны Сергей Череватый, который заявил, что количество обстрелов со стороны российских оккупационных сил не уменьшилось, а местами штурмы врага усилились.

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Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, ЧВК Вагнера
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