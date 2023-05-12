Окупанти на Бахмутському і Лиманському напрямках збільшили кількість обстрілів – Маляр
Російські окупаційні війська мають достатньо боєприпасів та навіть посилили інтенсивність обстрілів під Бахмутом та Лиманом, хоч у публічних відеозверненнях заявляють про нестачу снарядів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона нагадала, що під час війни будь-яка інформація військового характеру є зброєю.
– Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях, – сказала вона.
Ганна Маляр нагадала, що ті чи інші представники Росії здатні спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіозвернень у соцмережах, ймовірно, натякаючи на ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.
– Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто стріляти є чим, – написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Євгеній Пригожин публікував серію відео та аудіозвернень, у яких жалівся на нестачу боєприпасів у найманців з ПВК Вагнера, які воюють з українськими захисниками саме на Бахмутському напрямку. У своїх зверненнях Пригожин, зокрема, звинувачував військове керівництво РФ у “десятках тисяч” жертв серед вагнерівців. Очільник найманців заявив, що в Бахмуті в нього є тільки 30% від необхідних йому боєприпасів.
Згодом слова Пригожина спростував речник східного угруповання військ Сил оборони Сергій Череватий, який заявив, що кількість обстрілів з боку російських окупаційних сил не зменшилась, а місцями штурми ворога посилились.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов