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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Окупанти на Бахмутському і Лиманському напрямках збільшили кількість обстрілів – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Російські окупаційні війська мають достатньо боєприпасів та навіть посилили інтенсивність обстрілів під Бахмутом та Лиманом, хоч у публічних відеозверненнях заявляють про нестачу снарядів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що під час війни будь-яка інформація військового характеру є зброєю.

– Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях, – сказала вона.

Ганна Маляр нагадала, що ті чи інші представники Росії здатні спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіозвернень у соцмережах, ймовірно, натякаючи на ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.

– Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто стріляти є чим, – написала вона.

Нагадаємо, нещодавно Євгеній Пригожин публікував серію відео та аудіозвернень, у яких жалівся на нестачу боєприпасів у найманців з ПВК Вагнера, які воюють з українськими захисниками саме на Бахмутському напрямку. У своїх зверненнях Пригожин, зокрема, звинувачував військове керівництво РФ у “десятках тисяч” жертв серед вагнерівців. Очільник найманців заявив, що в Бахмуті в нього є тільки 30% від необхідних йому боєприпасів.

Згодом слова Пригожина спростував речник східного угруповання військ Сил оборони Сергій Череватий, який заявив, що кількість обстрілів з боку російських окупаційних сил не зменшилась, а місцями штурми ворога посилились.

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Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, ПВК Вагнера
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