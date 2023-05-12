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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Минобороны закажет у Укроборонпрома танки БМ Оплот — Резников

танк Оплот

Минобороны Украины закажет у Укроборонпрома танки БМ Оплот.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время визита в Харьковскую область.

Резников вместе с председателем Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александром Завитневичем и директором Государственного концерна Укроборонпром Юрием Гусевым проверил работу танков на полигоне в Харьковской области.

– Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ Оплот. На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность — это сохранение жизни наших защитников и защитниц… Именно поэтому принято решение, что Минобороны закажет у Укроборонпрома для украинского войска Оплоты, – сообщил Резников.

танк Оплот

Фото: Олег Синєгубов

танк Оплот

Фото: Олег Синєгубов

Кроме того, в рамках визита глава Минобороны наградил отличиями сотрудников сразу нескольких предприятий Укроборонпрома за вклад в обороноспособность Украины. Он отметил, что Укроборонпром является надежным партнером на пути к победе.

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Алексей Резников, Оплот, Танки для Украины, Укроборонпром, Харьковская область
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