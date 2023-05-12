Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Сырский на ставке доложил об отбросе врага на нескольких направлениях

Олександр Сирський

Сегодня, 12 мая, во время очередного заседания ставки верховного главнокомандующего генерал Александр Сырского доложил, как его подразделения сверхусилиями остановили российского врага и даже отбросили назад на некоторых направлениях.

Докладывал также генерал Александр Тарнавский относительно актуальной ситуации в ОСГВ (Объединенная стратегическая группировка войск) Таврия.

Объединенные стратегические группировки войск Одесса и Север — также под контролем, сообщил президент.

На заседании ставки определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

Читайте также
Не потеряли ни одной позиции: Маляр подтвердила продвижение ВСУ под Бахмутом на 2 км
Бахмут

Были важные доклады главнокомандующего Валерия Залужного, министра Алексея Резникова, Генштаба и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

— Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет, — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что враги не смогли удержать натиск украинских сил на отдельных участках Бахмутского направления, поэтому отступили на дистанцию около 2 км.

Читайте также
Бои за Бахмут: ВСУ продвинулись в наступлении и уничтожили две роты 72 бригады ВС РФ
ЗСУ

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Telegram Александра Сырского

Война в Украине, Александр Сырский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Привиделось контрнаступление еще и на воде: россияне усилили разведку в море
Сырский на ставке доложил об отбросе врага на нескольких направлениях
Важно сделать шаги, которые приблизят Украину к НАТО: Науседа о саммите в Вильнюсе
Сырский на ставке доложил об отбросе врага на нескольких направлениях
Сотрудничает с ФСБ и соратником Кадырова: экс-министру образования Табачнику сообщили о подозрении
підозра, СБУ, Дмитро Табачник
С понедельника спецпредставитель Китая посетит пять стран, среди них Украина и РФ
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
В Минобороны рассказали, что сейчас происходит в Бахмуте
ЗСУ
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Сырский на ставке доложил об отбросе врага на нескольких направлениях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (12.05.2023)
Сырский на ставке доложил об отбросе врага на нескольких направлениях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)
Сырский на ставке доложил об отбросе врага на нескольких направлениях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (12.05.2023)
Сырский на ставке доложил об отбросе врага на нескольких направлениях
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь