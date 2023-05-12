Сырский на ставке доложил об отбросе врага на нескольких направлениях
Сегодня, 12 мая, во время очередного заседания ставки верховного главнокомандующего генерал Александр Сырского доложил, как его подразделения сверхусилиями остановили российского врага и даже отбросили назад на некоторых направлениях.
Докладывал также генерал Александр Тарнавский относительно актуальной ситуации в ОСГВ (Объединенная стратегическая группировка войск) Таврия.
Объединенные стратегические группировки войск Одесса и Север — также под контролем, сообщил президент.
На заседании ставки определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.
Были важные доклады главнокомандующего Валерия Залужного, министра Алексея Резникова, Генштаба и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.
— Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет, — подытожил Владимир Зеленский.
Ранее генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что враги не смогли удержать натиск украинских сил на отдельных участках Бахмутского направления, поэтому отступили на дистанцию около 2 км.
Источник: Владимир Зеленский
Фото: Telegram Александра Сырского
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов