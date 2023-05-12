Міноборони замовить в Укроборонпрому танки БМ Оплот – Резніков
Міноборони України замовить в Укроборонпрому танки БМ Оплот.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час візиту до Харківської області.
Резніков разом із головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем та директором Державного концерну Укроборонпром Юрієм Гусєвим перевірив роботу танків на полігоні в Харківській області.
– Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ Оплот. На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць… Саме тому ухвалено рішення, що Міноборони замовить в Укроборонпрому для українського війська Оплоти, – повідомив Резніков.
Окрім того, в рамках візиту глава Міноборони нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств Укроборонпрому за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що Укроборонпром є надійним партнером на шляху до перемоги.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов