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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Міноборони замовить в Укроборонпрому танки БМ Оплот – Резніков

танк Оплот

Міноборони України замовить в Укроборонпрому танки БМ Оплот.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час візиту до Харківської області.

Резніков разом із головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем та директором Державного концерну Укроборонпром Юрієм Гусєвим перевірив роботу танків на полігоні в Харківській області.

– Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ Оплот. На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць… Саме тому ухвалено рішення, що Міноборони замовить в Укроборонпрому для українського війська Оплоти, – повідомив Резніков.

танк Оплот

Фото: Олег Синєгубов

танк Оплот

Фото: Олег Синєгубов

Окрім того, в рамках візиту глава Міноборони нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств Укроборонпрому за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що Укроборонпром є надійним партнером на шляху до перемоги.

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Олексій Резніков, Оплот, Танки для України, Укроборонпром, Харківська область
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