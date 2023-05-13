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Илья Нежигай, редактор ленты

Не могу удалить из телефонной книги: Залужный о погибших побратимах

Не могу удалить из телефонной книги: Залужный о погибших побратимах
Фото: Getty Images

От воспоминаний о военнослужащих, которые погибли на фронте, трудно избавиться, поскольку их имена надолго остаются в памяти.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в спецпроекте Дмитрия Комарова Год за кадром. Генерал.

Журналист спросил Залужного, как он живет с тем, что чуть ли не ежедневно получает известия с фронта о потерях.

— Я, прежде всего, нормальный человек, с абсолютно нормальным сердцем. И то, что, эмоции на лице и в поведении не выдают человеческой боли, это еще ничего не значит, — ответил он.

Генерал добавил, что для него это очень болезненные воспоминания.

— Даже сейчас мне не хотелось бы вспоминать те имена, которые запечатлелись в памяти. Я всегда возвращаюсь к телефонной книге, где вижу просто очень много фамилий, которых уже нет. И нет просто сил что-то сделать с этой записью в телефонной книге. Видимо, я еще не готов к этому. Когда-нибудь я это сделаю, чтобы удалить этого человека из телефона навсегда, но наверняка не получится удалить это из памяти, из своего сердца. Это очень трудно, — сказал Валерий Залужный.

Главнокомандующий напомнил, что людьми, как правило, это воспринимается негативно, но и сама война – это очень плохое дело.

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Война в Украине, військовослужбовці, Валерий Залужный, ВСУ
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