Не можу видалити з телефонної книги: Залужний про загиблих побратимів

Спогадів про військовослужбовців, які загинули на фронті, важко позбутися, оскільки їхні імена надовго залишаються в пам’яті.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у спецпроєкті Дмитра Комарова Рік за кадром. Генерал.

Журналіст запитав Залужного, як він живе з тим, що чи не щодня отримує звістки з фронту про втрати.

– Я, передусім, нормальна людина, з абсолютно нормальним серцем. І те, що, емоції на обличчі та в поведінці не видають людського болю, це ще нічого не значить, – відповів він.

Генерал додав, що для нього це дуже болісні спогади.

– Навіть зараз мені не хотілось би згадувати ті імена, які закарбувалися в пам’яті. Я завжди повертаюся до телефонної книги, де бачу просто дуже багацько прізвищ, яких вже немає. І немає просто сил щось зробити із цим записом у телефонній книзі. Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я це зроблю, щоб видалити цю людину із телефону назавжди, але, напевно, не вийде видалити це з пам’яті, зі свого серця. Це дуже важко, – сказав Валерій Залужний.

Головнокомандувач нагадав, що людьми, як правило, це сприймається негативно, але і сама війна – це дуже погана справа.

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