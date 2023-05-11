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Юлия Соколова, редактор ленты

Советская армия жила в ВСУ долго и еще не до конца завершила свое существование – Залужный

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

Проявления “советщины” долгое время существовали в Вооруженных силах Украины. И даже сейчас иногда их можно наблюдать.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналисту и ведущему Дмитрию Комарову. Это первое видеоинтервью Залужного за время полномасштабной войны.

Часть, где главнокомандующий ВСУ рассказывает об искоренении “советщины” из украинской армии, журналист обнародовал в своем Instagram.

– Советская армия жила в Вооруженных силах Украины долго, и еще где-то там есть отголоски. Не до конца, скажем так, она завершила свое существование, – отметил Залужный.

Главнокомандующий уточнил, что во время полномасштабной войны сложно найти время еще и на искоренение “советщины” из армии. Однако если он узнает о подобных проявлениях, то реагирует на них.

– Сейчас, когда идут тяжелые бои, когда куча процессов взаимосвязаны друг с другом, это очень трудно сделать (искоренить “советщину”, — Ред.). Но мои подчиненные знают: если я где-то найду представителя советской армии, на любой должности, долго разбираться не буду, — заявил Залужный.

В апреле этого года получил огласку инцидент, когда в Ивано-Франковске офицер избил срочника, используя ненормативную лексику. Соответствующая видеозапись появилась в интернете. По этому факту была начата служебная проверка.

В марте в сети появилось видео с избиением срочника его командиром в Житомирской области. Суд отправил офицера, который это сделал, под круглосуточный домашний арест.

Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Російська агресія
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