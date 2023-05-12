Паника даже в заградотрядах РФ – Гуменюк о настроениях оккупантов на Юге

Российские оккупанты на Юге сейчас очень нервничают и постоянно маневрируют.

Ожидание отовсюду попадания артиллерии очень истощает врага, в частности, и морально-психологически, поэтому у захватчиков нет даже места для отдыха.

Истерия усилилась еще и из-за помощи Украине дальнобойным оружием (накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине ракет большой дальности Storm Shadow, – Ред.).

Как сообщила в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сейчас начинают дрожать оккупанты уже на следующих рубежах обороны.

Захватчики по состоянию на сегодняшний день очень существенно прижаты заградотрядами.

– Хотя и в самих заградотрядах уже очень панические настроения, – отмечает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Сейчас россияне пытаются под любым предлогом обосноваться на более глубоких рубежах обороны.

Но все же, добавляет Наталья Гуменюк, захватчики рассчитывают, что им дадут команду отойти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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