Паніка навіть у загородзагонах РФ – Гуменюк про настрої окупантів на Півдні

Російські окупанти на Півдні наразі дуже знервовані та постійно маневрують.

Очікування звідусіль влучання артилерії дуже виснажує ворога, зокрема, і морально-психологічно, тому загарбники не мають навіть місця для відпочинку.

Істерія підсилилась ще й через допомогу Україні далекобійною зброєю (напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow, – Ред.).

Тож, як повідомила в коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, наразі починають тремтіти окупанти вже на наступних рубежах оборони.

Загарбники станом на сьогодні дуже суттєво притиснуті загородзагонами.

– Хоча і в самих загородзагонах уже дуже панічні настрої, – зазначає керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Зараз росіяни намагаються під будь-яким приводом облаштуватися на глибших рубежах оборони.

Але все ж таки, додає Наталія Гуменюк, загарбники розраховують, що їм дадуть команду відійти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.