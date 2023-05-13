Визит представителя из Китая: Украина будет настаивать на формуле мира без территориальных уступок

Украина будет настаивать на невозможности заключения территориальных компромиссов с Россией за счет собственной территории во время встречи в Киеве со специальным представителем из Китая по делам Евразии Ли Хуэем.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Сегодня Китай демонстрирует отсутствие лояльности к России. Да, они говорят риторические слова в поддержку стратегического партнерства с РФ, но мы видим более активную политическую позицию в глобальном смысле. И было бы желательно (Китаю. – Ред.) объяснить: все позиции можем обсуждать по ядерной, продовольственной безопасности, но исходим из ключевого – территория. Никакого компромисса за счет территории, – сказал он.

Кроме того, по его словам, Украина будет объяснять и настаивать на фиксации украинской формулы мира как базовой.

– Есть украинская формула мира с четкими позициями. Есть формула, предложенная Китаем, у которой есть достаточно правильные позиции. Например – суверенитет и территориальная целостность. Это основание для любого урегулирования. И тогда первый пункт нашей формулы мира достаточно четко фиксирует: вышли (Россия. — Ред.) за пределы 1991-го года — и тогда возвращается концепция суверенитета, невмешательство в политику Украины со стороны РФ и вступает в силу территориальная целостность Украины. Можем здесь говорить? Можем. Мы будем объяснять (спецпредставителю Китая. — Ред.) и настаивать на том, что украинскую формулу мира нужно будет зафиксировать как базовую, и кроме того, провести Саммит формулы мира, чтобы эту формулу сделать единственно возможной, — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что 15 мая специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину с целью “содействия мирным переговорам”. Кроме того, он также намерен побывать с визитом в России, Польше, Франции и Германии.

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