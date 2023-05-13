Візит представника з Китаю: Україна наполягатиме на формулі миру без територіальних поступок

Україна наполягатиме на неможливості укладення територіальних компромісів із Росією за рахунок власної території під час зустрічі у Києві зі спеціальним представником із Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Сьогодні Китай демонструє відсутність лояльності до Росії. Так, вони говорять риторичні слова на підтримку стратегічного партнерства з РФ, але ми бачимо активнішу політичну позицію в глобальному сенсі. І було би бажано (Китаю. – Ред.) пояснити: всі позиції можемо обговорювати щодо ядерної, продовольчої безпеки, але виходимо з ключового – територія. Жодного компромісу за рахунок території, – сказав він.

Крім того, за його словами, Україна пояснюватиме і наполягатиме на фіксації української формули миру як базової.

– Є українська формула миру з чіткими позиціями. Є формула, запропонована Китаєм, у якій є досить правильні позиції. Наприклад – суверенітет і територіальна цілісність. Це основа для будь-якого врегулювання. І тоді перший пункт нашої формули миру досить чітко фіксує: вийшли (Росія. – Ред.) за межі 1991-го року – і тоді повертається концепція суверенітету, невтручання в політику України з боку РФ і набуває чинності територіальна цілісність України. Можемо тут говорити? Можемо. Ми пояснюватимемо (спецпредставнику Китаю. – Ред.) і наполягатимемо на тому, що українську формулу миру потрібно буде зафіксувати як базову, і крім того, слід провести Саміт формули миру, щоби цю формулу зробити єдино можливою, – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, що 15 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну з метою “сприяння мирним переговорам”. Окрім того, він також планує побувати з візитом у Росії, Польщі, Франції та Німеччині.

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