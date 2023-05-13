Залужный рассказал, как ВСУ готовились к полномасштабному вторжению РФ

Украинские военные перемещали технику и средства противовоздушной обороны ночью, когда шла подготовка к полномасштабному вторжению РФ.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в спецпроекте Дмитрия Комарова Год за кадром. Генерал.

Журналист спросил, что можно сегодня рассказать о подготовке к полномасштабному вторжению России.

— Я в голове анализировал все возможные действия, мне иногда становилось очень-очень тяжело. А все это побудило меня и мой коллектив, Генеральный штаб, в том числе командующих, искать варианты каким образом именно действовать в таких условиях: когда это будет превосходящий противник, когда это будет наступление почти со всех направлений и оно будет достаточно мощное и достаточно стремительное.

Он рассказал, что в конце февраля были исчерпаны все “возможности нашей фантазии” относительно того, что можно было сделать еще.

Решение о действиях проверялись много раз, проверялась их эффективность и неоднократно могло отменяться из-за отрицательного результата.

— Это был огромный комплекс мероприятий, огромное было напряжение людей, которые в этом участвовали. У нас воинской части, бригады прежде всего, могли переместиться от Закарпатья в Киевскую область, из Киевской области в Херсонскую область и в конце концов оказаться в Одесской области, — рассказывает генерал.

Он говорит, что был проведен большой комплекс учений, и не один, который позволил полностью изменить конфигурацию противовоздушной обороны, в результате чего сохранить потенциал, который есть до сих пор.

Главнокомандующий добавил, что когда-то об этом можно будет говорить более подробно.

На вопрос журналиста, были ли перемещены техники и ПВО, он ответил утвердительно.

Залужный говорит, что это делалось в ночное время, а то, что это не замечали люди, означает, что ротация техники была сделана хорошо.

— Пока говорить об этом подробно нет смысла. Должен быть комплексный результат победы, ну а потом анализ уже всего что происходило, — добавил главнокомандующий.

Фото: ЗСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.