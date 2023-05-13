Залужний розповів, як ЗСУ готувалися до повномасштабного вторгнення РФ

Українські військові переміщали техніку та засоби протиповітряної оборони вночі, коли йшла підготовка до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у спецпроєкті Дмитра Комарова Рік за кадром. Генерал.

Журналіст запитав, що можна сьогодні розповісти про підготовку до повномасштабного вторгнення Росії.

– Я в голові аналізував усі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко. А все це спонукало мене і мій колектив, Генеральний штаб, зокрема й командувачів, шукати варіанти, яким чином саме діяти в таких умовах: коли це буде переважаючий противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і досить потужний, і досить стрімкий.

Він розповів, що наприкінці лютого були вичерпані усі “можливості нашої фантазії” щодо того, що можна було зробити ще.

Рішення щодо дій перевірялися багато разів, перевірялась їхня ефективність і неодноразово все могло скасовуватися через негативний результат.

– Це був величезний комплекс заходів, величезним було напруження людей які в цьому участь брали. В нас військові частини, бригади насамперед, могли переміститися від Закарпаття в Київську область, із Київської області в Херсонську – і врешті-решт опинитися в Одеській області, – розповідає генерал.

Він каже, що було проведено великий комплекс навчань, і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти потенціал, який є й досі.

Головнокомандувач додав, що колись про це можна буде говорити детальніше.

На запитання журналіста, чи було переміщено техніку та ППО, він відповів ствердно.

Залужний каже, що це відбувалося в нічний час, а те, що цього не помічали люди, означає, що ротацію техніки було проведено добре.

– Поки що казати про це детально немає сенсу. Має бути комплексний результат перемоги, ну, а потім аналіз уже всього, що відбувалося, – додав головнокомандувач.

Фото: ЗСУ

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