Малиновская Ангелина, редактор ленты
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе встречи с представителями итальянских СМИ.
— Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию, — сказал президент.
Он отметил, что во время разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне процесса и не будет оружием поддерживать Россию.
Напомним, что 15 мая специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину с целью “содействия мирным переговорам”. Кроме того, он также намерен побывать с визитом в России, Польше, Франции и Германии.
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