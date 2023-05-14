Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе встречи с представителями итальянских СМИ.

— Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию, — сказал президент.

Он отметил, что во время разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне процесса и не будет оружием поддерживать Россию.

Напомним, что 15 мая специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину с целью “содействия мирным переговорам”. Кроме того, он также намерен побывать с визитом в России, Польше, Франции и Германии.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Китай, Россия, Сі Цзіньпін
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киевской области работают силы ПВО: в ОВА предупредили о ракетной угрозе
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
В Тернополе раздаются взрывы во время воздушной тревоги
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Он уже имел такую возможность: Зеленский ответил на заявление Трампа о “прекращении войны за 24 часа”
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Громко в Херсоне: в городе раздались взрывы
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Программа єВідновлення: как работает и кто имеет право подать заявку
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Украинская система ПВО: как работает и чего ей не хватает
мобільні групи ППО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь