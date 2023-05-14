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Буде стояти осторонь: Зеленський про обіцянку Сі Цзіньпіня не постачати зброю РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати Росію зброєю чи іншими технологіями.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ.

Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію, – сказав президент.

Він зазначив, що під час розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем той повідомив, що його країна стоятиме осторонь процесу і не буде зброєю підтримувати Росію.

Нагадаємо, що 15 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну з метою “сприяння мирним переговорам”. Окрім того, він також планує побувати з візитом у Росії, Польщі, Франції та Німеччині.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Китай, Росія, Сі Цзіньпін
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