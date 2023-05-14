Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Буде стояти осторонь: Зеленський про обіцянку Сі Цзіньпіня не постачати зброю РФ
Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати Росію зброєю чи іншими технологіями.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ.
Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію, – сказав президент.
Він зазначив, що під час розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем той повідомив, що його країна стоятиме осторонь процесу і не буде зброєю підтримувати Росію.
Нагадаємо, що 15 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну з метою “сприяння мирним переговорам”. Окрім того, він також планує побувати з візитом у Росії, Польщі, Франції та Німеччині.
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