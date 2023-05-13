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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ми не знаємо куди летів Кинджал. Ігнат про заяви, що РФ намагалися вразити ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

У повітряних силах ЗСУ відреагували на заяви CNN, що російська ракета Кинджал, збита над Києвом 4 травня, намагалася вразити ЗРК Patriot.

– Patriot в цьому випадку працював в автономному режимі. Такі цілі як Кинджал, як балістика, знищуються в автоматичному режимі. Включається кнопка автомат і все, що летить, – він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч вниз падаючому Кинджалу. Але працює все, відповідно, під контролем людини, – пояснив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 

При цьому він зауважив, що українські військові не мають інформації, куди могла летіти ракета, адже її збили на великій висоті.

– Тут тільки гадати можна куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу. Його збили на великій висоті, там пів градуса вліво, пів градуса вправо – це вже десятки кілометрів, – зазначив Ігнат.

За його словами, російські військові застосовують Кинджали для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами, при цьому не маючи здатності наводитись на випромінювання від радарних систем.

Нагадаємо, на початку березня, у небі над Київщиною за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot було збито  російську гіперзвукову аеробалістичну ракету Кинджал. 

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ракета Кинджал

Джерело: Суспільне
Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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