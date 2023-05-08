Вибухи чітко над Києвом: експерт пояснив, як Patriot збив російську ракету Кинджал

Зенітний ракетний комплекс Patriot збив російську гіперзвукову аеробалістичну ракету Кинджал у небі над Київщиною, отримавши дані з супутника про траєкторію її руху.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Відповідаючи на запитання, як система Patriot зуміла збити Кинджал, якому начебто “немає аналогів”, експерт зазначив, що цій російській ракеті “до легендарності далеко”.

– До легендарності їй далеко. Це така звичайна оперативно-тактична ракета. Для росіян це “аналогов нєт”, особливо якщо правильно переноси розставити, – заявив Романенко.

Він пояснив, що хоч комплекси Patriot і розроблені в 1980-х роках, але їх увесь час вдосконалюють. Україна, зокрема, отримала вдосконалену версію Patriot PAC-3.

Романенко розповів, що сучасні системи Patriot мають принцип збиття ракет через знищення прямим влучанням.

– У системах Patriot, витративши мільярди доларів, розробили технологію, коли на величезній швидкості, а швидкість зустрічі сягає 8 тис. км/год, це десь 2,5 км/с, ракета влучає в ракету, – розповів експерт.

Романенко уточнив, що для роботи Patriot важливо завчасно отримати з супутника дані про траєкторію руху ворожої ракети. Для збиття такої цілі використовуються більш тонкі та швидкісні ракети до Patriot.

Ці системи ППО вражають ворожу ракету на відстані до 25 км.

– Тому ми чітко над Києвом чули вибухи… У Patriot дуже потужний радар із фазованою антенною решіткою, з дуже потужним сигналом. Стандартна процедура така: супутник побачив старт ракети, передає попередні її координати та траєкторію, і Patriot розвертається. Бо Patriot – це система, яка не працює на 360 градусів, вона працює секторно. І от Patriot готують до прильоту ракети в цьому секторі, – пояснив Валерій Романенко, додавши, що ці системи ППО дають високу ефективність збиття.

Коментуючи небажання Повітряних сил ЗСУ одразу підтверджувати факт знищення російського Кинджалу, експерт заявив, що інформаційна тиша дала б можливість збити більше ворожих ракет.

– Так ми збили один Кинджал, а так би ми збили ще 4-5 Кинджалів, і може б іще щось. Ворог уже знає, що ми здатні збивати. Засада іншого разу вже не спрацює, – заявив експерт.

Романенко також зазначив, що владі РФ потрібно показати своєму населенню хоч якийсь результат до “сакральної” для них дати – 9 травня. Саме з цим пов’язані масовані запуски дронів-камікадзе по Києву. І саме тому, ймовірно, окупанти застосували днями Кинджал.

– Росіянам потрібен результат до 9 травня – будь-який. Вони використали Кинджал, хотіли мати результат. Я так вважаю, що це була “відповідь” за їхню провокацію щодо “удару по Кремлю”… Їм потрібен результат, наприклад, удар по Києву. Вони про щось мають рапортувати 9 травня, – розповів авіаційний експерт.

У цьому контексті він відзначив роботу української ППО. За словами Романенка, її ефективність з літа минулого року не спускалася нижче 80%, якщо говорити про знищення російських ракет. А по дронах результат сягав від 95% до 100%.

Днями з’явилася інформація, що українські військові 4 травня вперше успішно перехопили над Києвом російську гіперзвукову ракету Кинджал за допомогою комплексу Patriot.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили цю інформацію 6 травня. Однак речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що російська армія занадто рано дізналася про це. Він також повідомив, що Україні потрібно значно більше систем Patriot, щоб захистити великі міста, об’єкти інфраструктури та атомної енергетики.

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