За прошедшие сутки Силы обороны сбили над Украиной 22 вражеских дрона
За прошедшие сутки наши Силы обороны сбили в небе над Украиной 22 российских беспилотника различных типов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наша авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения сил и техники противника, а также пять ударов по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- два пункта управления,
- три района сосредоточения живой силы,
- семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов,
- две станции радиоэлектронной борьбы врага.
За прошедшие сутки российский враг нанес семь ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. По Краматорску, Дружковке и Запорожью российские военные выпустили ракеты ЗРК С-300.
Ранее сообщалось, что на границах оккупированной Донецкой области в направлении России была замечена длиннющая очередь из автомобилей. Люди, вероятно, бегут из-за ожидаемого украинского контрнаступления.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ