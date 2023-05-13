За прошедшие сутки Силы обороны сбили над Украиной 22 вражеских дрона

За прошедшие сутки наши Силы обороны сбили в небе над Украиной 22 российских беспилотника различных типов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наша авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения сил и техники противника, а также пять ударов по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

два пункта управления,

три района сосредоточения живой силы,

семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов,

две станции радиоэлектронной борьбы врага.

За прошедшие сутки российский враг нанес семь ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. По Краматорску, Дружковке и Запорожью российские военные выпустили ракеты ЗРК С-300.

Ранее сообщалось, что на границах оккупированной Донецкой области в направлении России была замечена длиннющая очередь из автомобилей. Люди, вероятно, бегут из-за ожидаемого украинского контрнаступления.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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