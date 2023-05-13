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Марта Бондаренко, редактор ленты

За прошедшие сутки Силы обороны сбили над Украиной 22 вражеских дрона

За прошедшие сутки Силы обороны сбили над Украиной 22 вражеских дрона

За прошедшие сутки наши Силы обороны сбили в небе над Украиной 22 российских беспилотника различных типов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наша авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения сил и техники противника, а также пять ударов по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • два пункта управления,
  • три района сосредоточения живой силы,
  • семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов,
  • две станции радиоэлектронной борьбы врага.
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За прошедшие сутки российский враг нанес семь ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. По Краматорску, Дружковке и Запорожью российские военные выпустили ракеты ЗРК С-300.

Ранее сообщалось, что на границах оккупированной Донецкой области в направлении России была замечена длиннющая очередь из автомобилей. Люди, вероятно, бегут из-за ожидаемого украинского контрнаступления.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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