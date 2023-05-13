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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Минулої доби Сили оборони збили над Україною 22 ворожих дрони

Минулої доби Сили оборони збили над Україною 22 ворожих дрони

Минулої доби наші Сили оборони збили в небі над Україною 22 російських безпілотники різних типів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наша авіація завдала 12 ударів по районах зосередження сил та техніки противника, а також п’ять ударів по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • два пункти управління,
  • три райони зосередження живої сили,
  • сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів,
  • дві станції радіоелектронної боротьби ворога.
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Протягом минулої доби російський ворог завдав сім ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. По Краматорську, Дружківці та Запоріжжю російські військові випустили ракети ЗРК С-300.

Раніше повідомлялося, що на кордонах окупованої Донецької області в напрямку Росії була помічена довжелезна черга з автомобілів. Люди. ймовірно, тікають через очікуваний український контрнаступ.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони
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