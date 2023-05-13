Минулої доби Сили оборони збили над Україною 22 ворожих дрони

Минулої доби наші Сили оборони збили в небі над Україною 22 російських безпілотники різних типів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наша авіація завдала 12 ударів по районах зосередження сил та техніки противника, а також п’ять ударів по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

два пункти управління,

три райони зосередження живої сили,

сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів,

дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

Протягом минулої доби російський ворог завдав сім ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. По Краматорську, Дружківці та Запоріжжю російські військові випустили ракети ЗРК С-300.

Раніше повідомлялося, що на кордонах окупованої Донецької області в напрямку Росії була помічена довжелезна черга з автомобілів. Люди. ймовірно, тікають через очікуваний український контрнаступ.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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