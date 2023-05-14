620 оккупантов и 21 артсистема: Генштаб обновил потери России

За последние сутки потери российской армии в войне против Украины достигли 620 военных убитыми, а с начала вторжения — 198 880.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 мая.

Украинские защитники также уничтожили еще пять танков, 18 ББМ, 21 артиллерийскую систему и 31 беспилотник.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 14 мая 2023-го:

личный состав – около 198 880 (+620) человек ликвидировано;

танки – 3756 (+5);

боевые бронированные машины – 7325 (+18);

артиллерийские системы – 3116 (+21);

РСЗВ – 562 (+1);

средства ПВО – 314;

самолеты – 308;

вертолеты – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31);

крылатые ракеты – 970;

корабли/катера – 18;

автомобильная техника и автоцистерны – 6018 (+7);

специальная техника – 404 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 445-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога – смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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