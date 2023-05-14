Анастасия Кожушко, редактор ленты
620 оккупантов и 21 артсистема: Генштаб обновил потери России
За последние сутки потери российской армии в войне против Украины достигли 620 военных убитыми, а с начала вторжения — 198 880.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 мая.
Украинские защитники также уничтожили еще пять танков, 18 ББМ, 21 артиллерийскую систему и 31 беспилотник.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 14 мая 2023-го:
- личный состав – около 198 880 (+620) человек ликвидировано;
- танки – 3756 (+5);
- боевые бронированные машины – 7325 (+18);
- артиллерийские системы – 3116 (+21);
- РСЗВ – 562 (+1);
- средства ПВО – 314;
- самолеты – 308;
- вертолеты – 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31);
- крылатые ракеты – 970;
- корабли/катера – 18;
- автомобильная техника и автоцистерны – 6018 (+7);
- специальная техника – 404 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 445-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога – смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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