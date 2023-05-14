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Анастасия Кожушко, редактор ленты

620 оккупантов и 21 артсистема: Генштаб обновил потери России

розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки потери российской армии в войне против Украины достигли 620 военных убитыми, а с начала вторжения — 198 880.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 мая.

Украинские защитники также уничтожили еще пять танков, 18 ББМ, 21 артиллерийскую систему и 31 беспилотник.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 14 мая 2023-го:

  • личный состав – около 198 880 (+620) человек ликвидировано;
  • танки – 3756 (+5);
  • боевые бронированные машины – 7325 (+18);
  • артиллерийские системы – 3116 (+21);
  • РСЗВ – 562 (+1);
  • средства ПВО – 314;
  • самолеты – 308;
  • вертолеты – 294;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31);
  • крылатые ракеты – 970;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 6018 (+7);
  • специальная техника – 404 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 445-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога – смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Російська агресія
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