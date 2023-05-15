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Готовятся к обороне. На оккупированных территориях Юга находятся более 150 тысяч оккупантов – ГУР

Готовятся к обороне. На оккупированных территориях Юга находятся более 150 тысяч оккупантов – ГУР
Фото: Getty Images

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей сейчас сосредоточено ориентировочно 152 тысячи российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк.

— Отвод российских боевых подразделений ни из Запорожской, ни из Херсонской областей не фиксируют… Все их действия указывают на то, что они готовятся к обороне, — отметил он.

В то же время РФ принудительно вывозит гражданское население с оккупированных территорий на юге, в том числе и персонал захваченной АЭС в Энергодаре.

– Речь идет о людях, которые либо сознательно работали на агрессора, либо были вынуждены это делать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами, — добавил Черняк.

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Источник: ГУР
Война в Украине, Запорожская область, Разведка, Херсонская область
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