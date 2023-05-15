Готовятся к обороне. На оккупированных территориях Юга находятся более 150 тысяч оккупантов – ГУР
На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей сейчас сосредоточено ориентировочно 152 тысячи российских оккупантов.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк.
— Отвод российских боевых подразделений ни из Запорожской, ни из Херсонской областей не фиксируют… Все их действия указывают на то, что они готовятся к обороне, — отметил он.
В то же время РФ принудительно вывозит гражданское население с оккупированных территорий на юге, в том числе и персонал захваченной АЭС в Энергодаре.
– Речь идет о людях, которые либо сознательно работали на агрессора, либо были вынуждены это делать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами, — добавил Черняк.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко