Зачем оккупантам “эвакуация” в Запорожской области: ответ ГУР

“Эвакуация” населения оккупированной Запорожской области нужна россиянам по нескольким причинам. Одна из них — это вывоз лояльных к ним людей и похищение ценных вещей.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

— Россияне в Запорожской области эвакуируют своих сторонников и коллаборантов. Одновременно они пытаются вывозить документы и материальные средства — бытовую технику, угнанные машины и т.д., которые могут быть потенциально уничтожены в результате боевых действий. То есть все, что для них является ценным, они вывозят, — сказал он.

Указано, что оккупанты проводят принудительную депортацию под видом эвакуации с территорий, где, как они считают, будут идти боевые действия.

— Они, во-первых, не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям — то есть это определенные контрразведывательные меры. Это также и фильтрационные меры, поскольку прежде всего происходит вывоз проукраинского населения. И в-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-то партизанского движения и внутреннего сопротивления, — добавляет представитель ГУР.

Ранее городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что миссия оккупантов по “эвакуации” населения прифронтовых территорий Запорожской области провалилась.

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