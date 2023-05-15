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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Готуються до оборони. На окупованих територіях Півдня перебувають понад 150 тисяч окупантів – ГУР

Готуються до оборони. На окупованих територіях Півдня перебувають понад 150 тисяч окупантів – ГУР
Фото: Getty Images

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей зараз зосереджено орієнтовно 152 тисячі російських окупантів.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Черняк.

– Відведення російських бойових підрозділів ні з Запорізької, ні з Херсонської областей наразі не фіксують… Всі їхні дії вказують на те, що вони готуються до оборони, – зазначив він.

Водночас РФ примусово вивозить цивільне населення з окупованих територій Півдня, в тому числі й персонал захопленої АЕС в Енергодарі.

– Мова йде про людей, які або свідомо працювали на агресора, або були змушені це робити. Їм розповідають, що там скоро почнуться бойові дії, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати та працювати далі з росіянами, – додав Черняк.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, Запорізька область, Розвідка, Херсонська область
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