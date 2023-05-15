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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Победа Украины стала ближе — Зеленский о результатах визитов в страны Европы

Победа Украины стала ближе — Зеленский о результатах визитов в страны Европы
Фото: Офис президента

Украина получила больше поддержки на пути членства в ЕС, а вступление Украины в НАТО уже неизбежно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении за 15 мая, после визита в четыре европейских государства.

Он рассказал, что после трех дней его визитов в государства Европы, Украина и украинские Вооруженные силы “становятся сильнее”.

Владимир Зеленский поблагодарил Италию, Германию, Францию и Британию за военную помощь.

Президент напомнил, что со стороны Рима были приняты решения по защите неба и восстановления Украины, со стороны Берлина была объявлена долгосрочная поддержка вместе с крупнейшим пакетом военной помощи на €2,7 млрд. В то же время Париж поможет Украине бронетехникой и “новыми возможностями”, которые Владимир Зеленский решил не разглашать, но они должны дать украинским защитникам возможность противодействовать российскому террору.

Относительно решений Лондона, откуда президент Украины возвращается, президент поблагодарил за договоренность об обучении украинских пилотов.

— Создаем коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах. Британия — да, Польша — да. Уверен, подключится Франция, другие наши партнеры. Продолжаем работать и над коалицией истребителей, движемся активно, — сказал он.

Отдельно президент поблагодарил Британию за “дальнобойные возможности”, намекая, вероятно, на ракеты и дроны.

Владимир Зеленский добавил, что его визиты в европейские страны позволили скоординировать позиции перед заседанием G-7 и саммита НАТО в Вильнюсе.

— На всех встречах обсуждали нашу формулу мира. Теперь есть больше готовности партнеров идти по украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно, — сказал он.

Президент, резюмируя, сказал, что главными результатами за эти дни стали “новое оружие для Украины, уважение к украинцам, и нашу победу удалось сделать ближе”.

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Источник: Офис президента
Италия, Британія, Великобритания, Владимир Зеленский, Німеччина, Франция
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