Перемога України стала ближчою – Зеленський про результати візитів до країн Європи

Україна отримала більше підтримки на шляху до членства в ЄС, а вступ України в НАТО вже є неминучим.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за 15 травня, після візиту до чотирьох європейських держав.

Він розповів, що після трьох днів його візитів у держави Європи Україна та українські Збройні сили “стають сильнішими”, а перемога України – ближчою.

Володимир Зеленський подякував Італії, Німеччині, Франції та Британії за військову допомогу.

Президент нагадав, що з боку Риму були ухвалені рішення щодо захисту неба та відбудови України, з боку Берліна була оголошена довгострокова підтримка разом із найбільшим пакетом військової допомоги на €2,7 млрд. Водночас Париж допоможе Україні бронетехнікою та “новими можливостями”, які Володимир Зеленський вирішив не розголошувати, але вони мають дати українським захисникам можливість протидіяти російському терору.

Щодо рішень Лондона, звідки президент України повертається, президент подякував за домовленість про навчання українських пілотів.

– Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так. Упевнений, підключиться Франція, інші наші партнери. Продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів, рухаємось активно, – сказав він.

Окремо президент подякував Британії за “далекобійні можливості”, натякаючи, ймовірно, на ракети та дрони.

Володимир Зеленський додав, що його візити до європейських країн дали змогу скоординувати позиції перед засіданням G-7 та саміту НАТО у Вільнюсі.

– На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру. Тепер є більше готовності партнерів йти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий, – сказав він.

Президент, резюмуючи, сказав, що головними результатами за ці дні стали “нова зброя для України, шана до українців, а нашу перемогу вдалося зробити ближчою”.

Джерело : Офіс президента

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