РФ обстреливает заминированные территории для детонации боеприпасов – Гуменюк

Оккупационные войска сейчас активно проводят воздушную разведку вдоль линии фронта с помощью беспилотников и параллельно используют ударные дроны, поскольку, отброшенные на многих позициях очень далеко, они не могут доставать артиллерией.

В эфире телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ночных ударах по Украине, в том числе и по южным регионам.

— Кроме того, с помощью беспилотников враг пытается терроризировать уже не только прибрежную зону, но и населенные пункты, расположенные не вдоль берега. То есть, такой себе ползучий терроризм, они пытаются распространить на деоккупированных территориях. В частности, на территориях, которые еще не разминированы (а их еще очень много на Херсонщине), такими дальними обстрелами они пытаются попадать в те поля, которые остались с “сюрпризами”, побуждая детонацию боеприпасов, — объяснила она.

Именно поэтому Гуменюк в очередной раз призвала жителей деоккупированных территорий быть очень осторожными и не заходить на еще не разминированные участки.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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