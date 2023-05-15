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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ обстрілює заміновані території для детонації боєприпасів – Гуменюк

РФ обстрілює заміновані території для детонації боєприпасів – Гуменюк

Окупаційні війська наразі активно проводять повітряну розвідку вздовж лінії фронту за допомогою безпілотників і паралельно використовують ударні дрони, адже, відкинуті на багатьох позиціях дуже далеко, вони не можуть діставати артилерією.

В ефірі телемарафону Єдині новини очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про нічні удари по Україні, зокрема й південних регіонів.

– Крім того, за допомогою безпілотників ворог намагається тероризувати вже не тільки прибережну зону, а й населені пункти, розташовані не вздовж берега. Тобто, такий собі повзучий тероризм, вони намагаються поширити на деокупованих територіях. Зокрема, на територіях, які ще не розміновані (а їх ще дуже багато на Херсонщині), такими дальніми обстрілами окупанти намагаються влучати в ті поля, що залишилися із “сюрпризами”, спричиняючи детонацію боєприпасів, – пояснила вона.

Саме тому Гуменюк вкотре закликала жителів деокупованих територій бути дуже обережними і не заходити на ще не розміновані ділянки.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

Армія Росії, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Запорізька область, Миколаївська область, Російська агресія, Херсонська область
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