Очередь из людей и автомобилей: в Полтаве и Кременчуге заработал McDonald’s

В Полтаве 16 мая возобновил работу ресторан сети McDonald’s, расположенный на улице Европейская, 187А.

Перед открытием возле заведения образовалась толпа из желающих полакомиться вкусненьким. Также в MacDrive уже в 8.30 выстраилася очередь автомобилей. Хотя открытие состоялось только в 9 часов утра.

В пресс-службе компании сообщили, что заведение будет работать с понедельника по воскресенье с 9:00 до 22:00. В дальнейшем время работы будут увеличивать.

В случае воздушной тревоги посетители могут переждать в укрытии рядом, ведь заведение в это время работать не будет. Оно находится по адресу Европейская, 173.

Также сообщается, что McDonald’s заработал и в Кременчуге.

Напомним, что ранее McDonald’s возобновил работу заведений в Житомире, Киеве, Тернополе и Борисполе.

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