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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Черга з людей та автівок: у Полтаві та Кременчуці запрацював McDonald’s

Черга з людей та автівок: у Полтаві та Кременчуці запрацював McDonald’s

У Полтаві 16 травня відновив роботу ресторан мережі McDonald’s, розташований на вулиці Європейська, 187А.

Перед відкриттям біля закладу зібрався натовп з охочих поласувати смачненьким. Також до MacDrive вже о 8.30 вишикувалася черга автівок. Хоча відкриття відбулося лише о 9 годині ранку.

У пресслужбі компанії повідомили, що заклад працюватиме із понеділка по неділю із 9:00 до 22:00. Надалі час роботи будуть збільшувати.

У разі повітряної тривоги відвідувачі можуть перечекати в укритті поруч, адже заклад у цей час працювати не буде. Укриття розміщене за адресою: Європейська, 173.

Також повідомляється, що McDonald’s запрацював і у Кременчуці.

Нагадаємо, що раніше McDonald’s відновив роботу закладів у Житомирі, Києві, Тернополі та Борисполі.

Джерело: 0532

McDonald's, Кременчук, Полтава
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