Это приведет к трибуналам: Буданов уверен, что Пригожин победит в споре с Шойгу и Герасимовым

Спор между политическим и военным руководством России приведет к еще большей нестабильности внутри РФ.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ISLND TV.

Его спросили, уменьшилось ли влияние владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в системе российской власти после того, как силами вагнеровцев не смогли захватить Бахмут, и какова дальнейшая судьба Пригожина в свете конфликта с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

— Интересный вопрос, на него однозначного ответа у меня нет, ведь заглянуть в будущее пока не дано никому, пока что. Уменьшилось ли влияние? Нет, не уменьшилось. Это единственное, что можно утверждать откровенно. Победит ли Пригожин в этом противостоянии? По моему мнению, победит, однозначно. К чему это приведет? Как они (российские политические элиты. — Ред.) любят говорить — к военным трибуналам, — ответил Буданов.

В то же время начальник ГУР МО не считает, что в России инсценируют конфликт между Пригожиным и военным руководством РФ.

— Он (конфликт. — Ред.) реальный. Более того, он обоснован… Так случилось, что этот конфликт начался. Выйти из него может только одна сторона. Потушить его они уже пытались несколько раз, вы даже по медийной активности могли это увидеть. Идет на пик, потом угасает, а потом снова. Это такая определенная игра балансировки, но победитель все равно будет, — сказал Кирилл Буданов.

Он повторил, что, по его мнению, тем, кто проиграет в этом споре, будет не Пригожин.

— Пойдем от другой логики. Кто стоял за созданием плана по агрессии против Украины? Это не Пригожин был. Это Герасимов и Шойгу. Они не то что готовили, они были за (начало полномасштабной войны. — Ред.), были очень за. При том, что большинство людей, которые принимают решения, были против, — сказал он.

Ранее начальник ГУР МО говорил, что в Российской Федерации уже сменилось несколько составов военных бригад по сравнению с теми силами, которые вошли в Украину в начале полномасштабной войны.

Фото: ГУР

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