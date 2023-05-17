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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

От сил РФ, которые вошли в Украину в феврале 2022, уже ничего не осталось – Буданов

Кирило Буданов
Фото: Офис президента

В Российской Федерации уже изменилось несколько составов военных бригад по сравнению с теми силами, которые вторглись в Украину в начале полномасштабной войны.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ISLND TV.

Его спросили об остатках у России военных мощностей с момента, когда РФ начала полномасштабную агрессию против Украины в феврале 2022 года.

— Из тех сил, которые вы упомянули, (которые вошли в Украину. — Ред.) от 24 февраля 2022 года, по состоянию на сейчас осталось очень мало, совсем очень мало. Это совершенно новая армия, новые силы, которые участвуют в войне против Украины. Стандартное, как говорится, лицо военных бригад ВС РФ — это уже третий и четвертый состав, — ответил он.

Буданов добавил, что от тех российских сил, которые вошли на территорию Украины с 24 февраля 2022 года, уже ничего не осталось.

Глава ГУР отмечает, что российская армия претерпела очень существенные качественные ослабления.

— Качества нет, осталось количество (военных. — Ред.). Количество они держат и могут держать еще долго, — сказал он.

По словам Буданова, российская армия может поддерживать количество солдат, но не иметь при этом достаточного количества вооружений, а соответственно – не иметь качества своих войск.

В то же время начальник ГУР МО добавил, что даже пять тысяч российских военных с автоматами является определенной угрозой, поэтому этим не стоит пренебрегать.

— Но они уже не имеют серьезного наступательного потенциала, исключительно оборонительный. Еще раз скажу, в обороне их количественный состав является абсолютно достаточным для ведения серьезных оборонительных действий, — добавил он.

Ранее Буданов говорил, что Украина намеренно вводит в заблуждение российские войска заявлениями о начале контрнаступательных действий ВСУ.

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ВСУ, Кирилл Буданов, Россия
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