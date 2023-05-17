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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Це призведе до трибуналів: Буданов упевнений, що Пригожин переможе у суперечці з Шойгу та Герасимовим

Кирило Буданов

Суперечка між політичним і військовим керівництвом Росії призведе до ще більшої нестабільності всередині РФ.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю ISLND TV.

Його запитали, чи зменшився вплив власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина в системі російської влади після того, як силами вагнерівців не змогли захопити Бахмут, і якою є подальша доля Пригожина на тлі конфлікту з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

– Цікаве питання, на нього однозначної відповіді у мене немає, бо зазирнути в майбутнє поки що не дано нікому, поки що. Чи зменшився вплив? Ні, не зменшився. Це єдине, що можна стверджувати відверто. Чи переможе Пригожин у цьому протистоянні? На мою думку, переможе, однозначно. До чого це призведе? Як вони (російські політичні еліти. – Ред.) люблять казати – до військових трибуналів, – відповів Буданов.

Водночас начальник ГУР МО не вважає, що в Росії інсценують конфлікт між Пригожиним і військовим керівництвом РФ.

– Він (конфлікт. – Ред.) реальний. Ба більше, він обґрунтований… Так сталося, що цей конфлікт почався. Вийти з нього може тільки одна сторона. Загасити його вони вже намагалисья кілька разів, ви навіть за медійною активністю могли це побачити. Йде на пік, потім згасає, а потім знову. Це така певна гра балансування, але переможець все одно буде, – сказав Кирило Буданов.

Він повторив, що, на його думку, тим, хто програє в цій суперечці, буде не Пригожин.

– Підемо від іншої логіки. Хто стояв за створенням плану щодо агресії проти України? Це не Пригожин був. Це Герасимов і Шойгу. Вони не те що готували, вони були за (початок повномасштабної війни. – Ред.), були дуже за. Тоді як більшість людей, які ухвалюють рішення, були проти, – сказав він.

Раніше начальник ГУР МО казав, що в Російській Федерації вже змінилосья кілька складів військових бригад у порівнянні з тими силами, які увійшли в Україну на початку повномасштабної війни.

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Фото: ГУР

Кирило Буданов, Кремль, ПВК Вагнера, Розвідка, Росія
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